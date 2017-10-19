Ватерполисты РФ не смогли выйти в основной этап Лиги чемпионов

Российские мужские ватерпольные клубы не смогли выйти в основной этап Лиги чемпионов по итогам двух матчей третьего квалификационного раунда.

Казанский «Синтез» выиграл у итальянской «Брешии» во втором матче со счётом 8:7, но первая встреча соперников в Италии завершилась победой хозяев счётом 11:9. По сумме двух матчей (18:17) в основной раунд еврокубка вышла «Брешия».

«Спартак-Волгоград» проиграл венгерскому «Будапешту» оба матча. Встреча в Волгограде завершилась победой гостей со счётом 14:7, а в Венгрии хозяева выиграли 12:7.