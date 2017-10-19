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Авербух: немного жаль мою произвольную программу, она была в ключе Медведевой

19 октября 2017, четверг. 11:40 Другие

Серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух прокомментировал решение двукратной чемпионки Евгении Медведевой отказаться от поставленной им произвольной программы. Новой программой Евгении будет «Анна Каренина».

«Я видел её показательный танец. У нас возникала эта тема, мы её рассматривали. Мне показалось, это не столь интересно. Мы сделали свою программу… Думаю, здесь больше вопрос психологии. Потому что в данной ситуации важно, с чем Женя выходит на лёд. Нужно, чтобы ей было абсолютно органично исполнять техническую базу.

Мы ставили короткую и произвольную программу. Короткая исполняется без изменений. Это по-прежнему моя программа. Произвольная – видимо, это та энергия, которую получала Женя, катая показательный танец. Эти хорошие воспоминания она забирает с собой на произвольную программу.

Что ж, посмотрим. Я не видел новую интерпретацию. Хотя сам не раз ставил эту тему в танцах. Если Жене так хорошо, это сейчас самое важное. Это главное перед Пхёнчханом, чтобы было оригинально и комфортно. Конечно, мне немного жаль свою произвольную программу. Считаю, что она была в ключе Медведевой, на высоком уровне. Но в данном случае принимают решение Женя и её тренер", — цитирует Авербуха «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Евгения Медведева
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