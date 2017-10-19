Тарасова: борьба с Медведевой? Пока у Радионовой совсем другие баллы

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления воспитанницы СШОР ЦСКА Елены Радионовой на этапе Гран-при в Москве.



«По силам ли Радионовой повторить своё достижение двухлетней давности и обыграть Медведеву? Женя Медведева — лидер мирового рейтинга, двукратная чемпионка мира. Бороться с Медведевой можно, но пока у Лены совсем другие баллы. Чудес не бывает. Ей надо откататься в свою силу, потому что стоит вопрос о попадании в сборную России на Олимпийские игры. Если Радионова покажет свой максимум, у неё будет шанс оказаться в призах на Гран-при в Москве и впоследствии, в случае удачных выступлений на других стартах, поехать на Олимпиаду в Корею», — приводит слова Тарасовой официальный сайт ЦСКА.