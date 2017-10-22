Овчаров выиграл Кубок мира по настольному теннису среди мужчин

Победой выступающего за Германию Дмитрия Овчарова завершился в Льеже (Бельгия) Кубок мира по настольному теннису среди мужчин. В финале Овчаров победил соотечественника Тимо Болла со счётом 4:2 (10:12, 11:8, 11:7, 9:11, 11:7, 11:2).

В матче за бронзу китаец Ма Лун обыграл француза Симона Гази со счётом 4:2.

Россиянин Александр Шибаев не сумел выйти в полуфинал, уступив в 1/4 финала будущему победителю турнира Овчарову со счётом 3:4 (11:9, 11:8, 10:12, 9:11, 7:11, 12:10, 7:11). В итоговом протоколе Шибаев разделил с тремя теннисистами 5-8-е места.