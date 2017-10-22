До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров

22 октября 2017, воскресенье. 21:38 Другие

Сборная России стала бронзовым призёром в смешанных командных соревнованиях на юниорском чемпионате мира по дзюдо, который завершился в Загребе (Хорватия).

Российские дзюдоисты дошли до полуфинала, победив на предварительных стадиях австрийцев и монголов. В матче за выход в финал с японцами россияне потерпели поражение. В малом финале за бронзу российские дзюдоисты одолели команду Узбекистана.

Победителями первенства планеты стали японские дзюдоисты. Второе место заняли голландцы. Ещё одна бронза досталась немцам.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
22 октября 2017, воскресенье
21:38 Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров
21:30 Овчаров выиграл Кубок мира по настольному теннису среди мужчин
20:54 «Художница» Бравикова стала абсолютной победительницей этапа Гран-при в Брно
20:23 Гандболистки «Звезды» вышли в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ
19:52 Сборная России по велоспорту на треке — 7-я в медальном зачёте ЧЕ
19:10 Шмелёва выиграла бронзу в индивидуальном спринте на ЧЕ по велотреку
19:03 Велогонщик Перкинс завоевал первую медаль в составе сборной России
18:54 «Сибиряк» разгромил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
17:44 «ДГТУ-Лидер» обыграл «Авиатор» в гандбольной высшей лиге
17:30 Ласицкене — о борьбе с допингом: единственный способ – мозги в голове
17:20 «Динамо-Синара» разгромило «АГУ-Адыиф» в Кубке России
16:48 Прямая трансляция матча гандбольного Кубка ЕГФ «Звезда» — «Брюль»
15:48 «Тюмень» победила «Прогресс» в пятом туре чемпионата России по мини-футболу
14:57 РУСАДА: запрещённые препараты могут находиться в БАДах
14:14 Прямая видеотрансляция матча гандбольной Высшей лиги «ДГТУ-Лидер» – «Авиатор»
13:58 Прямая трансляция матча Кубка России по гандболу «Динамо-Синара» – «АГУ-Адыиф»
12:02 Устюгов нанёс символический удар по мячу перед матчем ФНЛ «Енисей» — «Шинник»
10:37 М. Фуркад — про 11-е место в спринте: немного приболел, но это не объяснение
00:45 Вяхирева: «Ростов-Дону» нужно было почувствовать «вкус крови», борьбы
00:40 Бужан: победу над «Дьёром» будем рассматривать как образец
00:08 «Уральский трубник» выиграл международный турнир «ЭксТе Кубок – 2017» в Швеции
21 октября 2017, суббота
23:08 Гунина захватила лидерство на женском чемпионате Европы по рапиду
22:52 Медведева: скатала Анну Каренину, чтобы не казаться старой девой, шутка
22:13 Медведева: к падению на дупле отношусь иронично — позволила себе отпустить разум
22:03 Гимнастка Бравикова выиграла этап Гран-при в Брно в многоборье
21:54 Шпажистка Гудкова взяла серебро на этапе Кубка мира по фехтованию
21:40 Дзюдоист Тасоев выиграл чемпионат мира среди юниоров
21:30 «Уральский трубник» и «Водник» разыграют «ЭксТе Кубок – 2017»
21:30 Слёзы Радионовой, падение Медведевой и другие фото Гран-при по фигурному катанию
21:21 Аугустинас завоевала вторую медаль на ЧЕ по велоспорту на треке
21:13 Медведева выиграла московский этап Гран-при по фигурному катанию
20:48 Радионова: безумно обидно остаться без элемента в произвольной программе
20:42 «Газпром-Югра» разгромил «Ухту» в ЧР по мини-футболу
19:49 Морозов: чувствуем, что можем катать эту программу в полную силу
19:28 Столбова: в целом довольна, но «косякнула» я за эти два дня прилично
19:22 Рогонов: мы справились с произвольной программой, и оценки об этом говорят
19:10 Российские пары заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
19:03 «Звезда» с победы стартовала во 2-м отборочном раунде Кубка ЕГФ
18:44 «Ростов-Дон» обыграл лучшую команду Европы в Лиге чемпионов
17:54 Соловьёв: нет оправдания нашей ошибке в произвольном танце
17:48 Жулин: это вращение Боброва и Соловьёв никогда в жизни не срывали
17:31 Боброва/Соловьёв и Степанова/Букин — призёры этапа Гран-при в Москве
16:39 «Политех» победил «Автодор» в Санкт-Петербурге, команды забили 12 голов
16:35 Коляда: срывов не было, и получилось войти в образ. Надеюсь, энергетики хватило
16:32 Чен: поздравляю Юдзуру с тем, что он впервые исполнил четверной лутц
Все новости RSS
Партнерский контент