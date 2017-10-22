Дзюдоисты РФ завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧМ среди юниоров

Сборная России стала бронзовым призёром в смешанных командных соревнованиях на юниорском чемпионате мира по дзюдо, который завершился в Загребе (Хорватия).

Российские дзюдоисты дошли до полуфинала, победив на предварительных стадиях австрийцев и монголов. В матче за выход в финал с японцами россияне потерпели поражение. В малом финале за бронзу российские дзюдоисты одолели команду Узбекистана.

Победителями первенства планеты стали японские дзюдоисты. Второе место заняли голландцы. Ещё одна бронза досталась немцам.