Врач сборной Китая: в 1980-х и 1990-х наши спортсмены не выступали без допинга

Бывший врач олимпийской сборной Китая 79-летняя Сюэ Иньсянь в интервью каналу ARD сообщила, что все медали, завоёванные китайскими спортсменами в 1980-х и 1990-х годах, были получены благодаря допингу. По её словам, в стране существовала государственная допинг-программа. Запрещённые вещества употребляли все спортсмены с 11 лет. Это касалось более 10 000 спортсменов во всех видах.

«В то время китайские спортсмены, входящие в состав национальных команд, широко использовали допинг. Медали были запятнаны допингом, и их следует вернуть. Речь о более чем 10000 человек. В Китае верили только в допинг. Только принимающих допинг допускали защищать честь страны. Все, кто выступал против допинга, теперь сидят в тюрьме. Кто отказывался принимать допинг, того сразу выкидывали из команды.

Перед Олимпиадой-2008 в Пекине меня предупредили не говорить о допинге. Но я не могла молчать. Ко мне постоянно приходили, мои сыновья потеряли работу из-за этого», — приводит слова Сюэ Иньсянь Inside the Games.

По словам врача, китайские спортсмены неоднократно тестировали на допинг дома, пока их результаты не становились отрицательными, а затем их отправляли на международные соревнования. Для таких спортсменов даже существовал специальный код «бабушка дома».

Сейчас Иньсянь живет в Германии, где два года назад попросила политического убежища.