Российский велогонщик Трофимов будет выступать за команду из Португалии

Российский велогонщик Юрий Трофимов достиг договорённости с португальской континентальной командой Radio Popular-Boavista, за которую будет выступать в 2018 году, сообщается на официальной странице команды в сети «Фейсбук».

В сезоне 2017 года Трофимов выступал за команду Caja Rural-Seguros RGA, за которую не провёл ни одной гонки. В его послужном списке также выступления за команды Мирового тура «Катюша» и Tinkoff.

Отметим, что за португальскую команду Radio Popular-Boavista также выступает россиянин Егор Силин.