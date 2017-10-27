Мустафина: на шоу Немова я буду выступать на бревне

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, в июне ставшая мамой, рассказал о своём предстоящем участии в гимнастическом шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение», которое состоится в Москве 28 октября.

«Я буду выступать на бревне. Несмотря на всю кажущуюся опасность этого снаряда, мне легче всего было вспомнить свою программу именно на бревне.

Восстановление идёт своим чередом, я не форсирую событий. Тяжело ли мне сейчас? Я думала, что всё будет гораздо труднее. Сейчас я дорожу каждой тренировкой, поэтому перенесла на более поздний срок плановый визит в Германию в медицинскую клинику, где мне два года назад оперировали колено", — цитирует Мустафину ТАСС.

Участие в шоу также примет обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира Виктория Комова.

Приобрести билеты на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение» можно на «Чемпионате».