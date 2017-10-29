Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Орлеане

Российские саблистки Анна Башта, Софья Позднякова, Светлана Шевелёва и Яна Обвинцева выиграли командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию в Орлеане (Франция).

В ходе турнира российские спортсменки обыграли немок (45:25), украинок (45:44) и итальянок (45:41). В решающем поединке сборная России взяла верх над командой Франции со счётом 40:30.

Во встрече за бронзу кореянки одолели итальянок (45:43).

Фехтование. Этап Кубка мира. Орлеан, Франция

Женщины. Сабля. Команды

1. Россия.

2. Франция.

3. Южная Корея.