Россиянин Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг

Российский спортсмен Юрий Белкин, собственный вес которого составляет 103 кг, установил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг. Белкин стал самым тяжёлым атлетом, когда-либо поднимавшим вес, который более чем в четыре раза превышает массу его тела.

Рекорд в этом виде силового троеборья принадлежал американцу Кайлеру Воламу (421,5 кг).

Кроме того, по сумме трёх видов Белкин набрал 1055 кг, что также является новым рекордом мира.

«Юрий Белкин стал абсолютным победителем чемпионата мира WRPF по пауэрлифтингу среди профессионалов 2017 года.

Выступая в весовой категории до 110 кг, он собрал 1055 кг без экипировки с использованием коленных бинтов. Присел 390 кг, пожал лежа 225 кг и потянул 440 кг при собственном весе 103 кг. Установил два рекорда всех времен — тяга 440 кг и сумма 1055 кг. Предыдущий рекорд принадлежал Дэну Грину и составлял 1002,5 кг.

В третьей попытке тяги Юрий заказал вес, превышающий абсолютный мировой рекорд вне зависимости от весовых категории — 461 кг. Но сегодня этот чудовищный вес не покорился атлету», — говорится в сообщении «Союза пауэрлифтеров России» в «Инстаграме».

Видео доступно в «Инстаграме».