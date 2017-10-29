Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россиянин Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг

29 октября 2017, воскресенье. 19:43 Другие

Российский спортсмен Юрий Белкин, собственный вес которого составляет 103 кг, установил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг. Белкин стал самым тяжёлым атлетом, когда-либо поднимавшим вес, который более чем в четыре раза превышает массу его тела.

Рекорд в этом виде силового троеборья принадлежал американцу Кайлеру Воламу (421,5 кг).

Кроме того, по сумме трёх видов Белкин набрал 1055 кг, что также является новым рекордом мира.

«Юрий Белкин стал абсолютным победителем чемпионата мира WRPF по пауэрлифтингу среди профессионалов 2017 года.

Выступая в весовой категории до 110 кг, он собрал 1055 кг без экипировки с использованием коленных бинтов. Присел 390 кг, пожал лежа 225 кг и потянул 440 кг при собственном весе 103 кг. Установил два рекорда всех времен — тяга 440 кг и сумма 1055 кг. Предыдущий рекорд принадлежал Дэну Грину и составлял 1002,5 кг.

В третьей попытке тяги Юрий заказал вес, превышающий абсолютный мировой рекорд вне зависимости от весовых категории — 461 кг. Но сегодня этот чудовищный вес не покорился атлету», — говорится в сообщении «Союза пауэрлифтеров России» в «Инстаграме».

Видео доступно в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
29 октября 2017, воскресенье
20:12 Юношеская сборная РФ по гандболу стала второй на турнире во Франции
19:59 Игропуло: в аэропорту выяснилось, что у меня есть долги, о которых не подозревал
19:43 Россиянин Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 кг
19:18 Конькобежцы назвали состав на этапы Кубка мира сезона-2017/18
18:52 Российские саблистки выиграли этап Кубка мира в Орлеане
18:38 Шпажисты РФ взяли серебро этапа Кубка мира в Берне
18:27 «Газпром-Югра» разгромил «Алмаз-АЛРОСА» в первом матче 1/8 финала Кубка России
17:37 Фигурист Воронов выиграл турнир Ice Star в Минске
17:23 Богомоев: тело справляется с нагрузками, чувствую, что набираю форму
16:59 Ерохов победил на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи
16:51 Бьорген: русские так же могли подменить и наши допинг-пробы. Это страшно
16:33 Богомоев, Касумов и Хугаев победили на турнире на призы Семёнова в Нефтеюганске
15:24 Воронина победила на дистанции 5000 м на соревнованиях в Коломне
15:19 Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар в Минске
15:07 ДЮСШ «Рекорд» вышел в финал женского Кубка мира по хоккею с мячом
14:17 Евкуров: турнир на призы Семёнова станет этапом популяризации вольной борьбы
14:14 Карелин: «Приз Семёнова» — красочная «визитная карточка» вольной борьбы
13:37 Румянцев победил на дистанции 10 км на соревнованиях в Коломне
12:42 Н. Альмуков: биатлон в Австралии никому не интересен
12:21 Конькобежцы Шихова и Есин отобрались на первые этапы КМ на дистанции 1000 м
12:06 Сааринен: слова Бьорген о Йохауг звучат странно
11:05 НОК Нидерландов призвал Россию признать государственную допинговую систему
10:34 Самарин: не думал, что попаду на пьедестал на первом же этапе Гран-при
10:28 Мужской гигантский слалом на этапе КМ по горнолыжному спорту в Зельдене отменён
09:51 Сотскова: впервые выступала без тренера и не знала, как себя вести
09:23 Забияко и Энберт — 4-е на этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada
09:19 Фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при Skate Canada
02:42 Тренер Царёва — Погорилой: Аня, ты скорость-то набирай, катаешься как неживая
00:46 Тилле: мне нравится в России, а борцы из России — мои кумиры
00:35 Брюсов: Гран-при в Нефтеюганске для ФСБР стал важным этапом подготовки к ЧЕ-2018
28 октября 2017, суббота
23:58 Канадцы Вирту и Мойр выиграли Skate Canada с мировым рекордом
23:39 Загорски/Гурейро и Синицина/Кацалапов — призёры турнира Ice Star в Минске
23:10 Названа сборная РФ по скелетону на Кубок Европы и Интерконтинентальный Кубок
23:02 Сборные России начали командный чемпионат Европы по шахматам с побед
22:14 Фигуристка Сотскова стала второй на Skate Canada
22:03 Шпажист Пак выиграл этап Кубка мира в Берне, россияне — за чертой призёров
20:49 FIS — о «деле Йохауг»: мы обязаны выполнять правила ВАДА
20:19 Борцы РФ не поделились золотом в 1-й день турнира в Нефтеюганске
19:06 Попова и Мозгов победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Сочи
18:58 Билалов выиграл турнир «Большого шлема» по дзюдо в Абу-Даби
18:28 Сборная России по гандболу разгромила Финляндию в отборе на ЧМ-2019
18:15 Зеппельт: Родченков дал показания комиссии Освальда
18:01 Воронов выиграл короткую программу на турнире Ice Star в Минске
17:05 Олимпийский саммит обеспокоен требованиями отстранить Россию от Олимпиады-2018
16:04 Прямая видеотрансляция матча квалификации ЧМ-2019 по гандболу Финляндия — Россия
Все новости RSS
Партнерский контент