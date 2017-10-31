Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане

31 октября в Афинах (Греция) состоялась торжественная церемония передачи огня зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) организаторам Игр. Церемония зажжения огня прошла в Древней Олимпии 24 октября. Первым факелоносцем стал греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис. Вторым – бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун.

Видео доступно в «твиттере» олимпийского огня.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Пхёнчхан был назван столицей зимних Игр 2018 года на 123-й сессии Международного олимпийского комитета в Дурбане (ЮАР) в 2011 году.