Царёва: когда в семьях что-то происходит, все со спокойными лицами сидят?

Одной из главных тем для обсуждения выступления российских фигуристов на втором этапе Гран-при Skate Canada стал попавший в трансляцию эмоциональный диалог тренера Анны Царёвой с подопечной Анной Погорилой. Разговор состоялся после неудачного проката Погорилой произвольной программы — фигуристке помешала старая травма спины. Тренер считает состоявшийся диалог обычным разбором ошибок.

«Нормальный разговор спортсмена и тренера, у нас серьёзные рабочие отношения, нам интересно вместе. Когда в семьях что-то происходит, все со спокойными лицами сидят? А мы страну представляем, как можно оставаться равнодушными?

Если ты спортсмен высокого класса, надо держаться, это твоя работа. Да, я её дергала, а не дергала бы, не хватило бы и на первые четыре элемента. В споре рождается истина, ведь спортсмену трудно себя объективно со стороны оценить, а на турнир он приезжает выигрывать, как бы сложно ни строился тренировочный процесс из-за травм.

Врачи пока не могут установить чёткую причину болей. Боли сильные, они мешают Ане тренироваться. Поэтому ясности, что дальше, пока никакой", — приводит слова Царёвой ТАСС.