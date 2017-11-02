Попов: с таким уровнем результатов в нашем спринте и я мог бы продолжать плавать

Четырёхкратный олимпийский чемпион в плавании Александр Попов прокомментировал намерение 28-летнего двукратного призёра Олимпийских игр Никиты Лобинцева продолжать карьеру.

«Тут ведь всё зависит от того, как именно плавать. Как бы кощунственно это ни звучало, но с таким уровнем результатов, как тот, что мы сегодня имеем в российском спринте, наверное, мог бы до сих пор плавать и я. Для того чтобы попадать в команду и участвовать в эстафетах, не нужно даже много тренироваться. Только ради чего это делать? Ради того, чтобы получать зарплату? Да, я понимаю, что уходить из спорта всегда психологически непросто, а порой откровенно страшно. Только этим я могу объяснить желание Никиты продолжать плавать», — цитирует Попова «Р-Спорт».