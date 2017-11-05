Кениец Камворор и американка Флэнаган выиграли Нью-Йоркский марафон

Кениец Джеффри Камворор стал победителем традиционного Нью-Йоркского марафона, преодолев дистанцию протяжённостью 42 км 195 м за 2 часа 10 минут 53 секунды. Второе место занял его соотечественник Уилсон Кипсанг (2:10.56), третьим финишировал Лелиса Десиса из Эфиопии (2:11.32).

В соревнованиях среди женщин победила американка Шалан Флэнаган (2:26.53), второй финишировала Мэри Кейтани из Кении (2:27.54), третьей — Мамиту Даска из Эфиопии (2:28.08).

Серебряный призёром чемпионата мира 2015 года на дистанции 10 000 м Камворор и вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине на той же дистанции дистанции Флэнаган впервые выиграли Нью-Йоркский марафон, который проходит с 1970 года. Также Флэнаган стала первой представительницей США, которой удалось победить на этих соревнованиях.