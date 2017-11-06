Мусалалиев победил на мемориале Дэйва Шульца по вольной борьбе

В Колорадо-Спрингс (США) прошёл мемориал Дэйва Шульца по вольной борьбе. Участие в турнире приняли пять россиян. Победу удалось одержать только Арсенали Мусалалиеву (до 86 кг). Серебряным призёром стал Расул Джукаев (до 74 кг), бронзовым — Никита Сучков (до 79 кг). Абдусалам Гадисов (до 97 кг) и Адлан Ибрагимов (до 125 кг) попасть в число призёров не смогли.

Вольная борьба. Мемориал Дэйва Шульца. Колорадо-Спрингс

До 74 кг

1. Назал Кульчицкий (США).

2. Расул Джукаев (Россия).

3. Дилан Несс (США).



До 79 кг

1. Джон Ридер (США).

2. Метью Браун (США).

3. Никита Сучков (Россия).



До 86 кг

1. Арсенали Мусалалиев (Россия).

2. Ричард Перри (США).

3. Патрик Дауни (США).