Непомнящий — Карякину: а ты, вообще, за Россию болеешь?

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Ян Непомнящий устроили словесную перепалку в социальной сети «Твиттер». Участник матча за звание чемпиона мира — 2016 Карякин поздравил женскую сборную России с победой на командном чемпионате Европы, где мужская команда в составе Непомнящего, Александра Грищука, Даниила Дубова, Максима Матлакова и Никиты Витюгова стала второй.

«Поздравляю женскую сборную России с блестящей победой! Мужчины бились до конца, но немного не хватило. Сборную Азербайджана — с заслуженной победой», – написал Карякин.

«Не научишь, как почувствовать себя победителем, упустив чемпионское звание?» – прокомментировал запись Сергей Непомнящий. «Как только ты его упустишь – научу», — ответил Карякин.

«А ты, вообще, за Россию болеешь?» – спросил Непомнящий. „Я, вообще-то, пропустил ужин и отложил все дела, думая, что при счёте 3-1 вы выигрываете, болел за тебя. Ну да ладно, зачем я это объясняю“, — написал Карякин. „Пропустил ужин? Странно. Смотрел новости, а там об этом ни слова“, – ответил Непомнящий. „Ну, во-первых, завидуй молча. А во-вторых, за истеричку болеть – дело неблагодарное. Это я уже понял“, – добавил Карякин.



Вскоре спортсмены пришли к примирению. Непомнящий написал: „Прости меня, Серёга! Ты классный“, на что Карякин ответил: „Ну вот и славно“.