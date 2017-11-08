Московское «Динамо» проиграло «Олимпиакосу» в Лиге чемпионов по водному поло

Московское «Динамо» на выезде проиграло греческому «Олимпиакосу» со счётом 9:17 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов по водному поло. В первом туре бело-голубые одолели хорватский «Юг», а 29 ноября в гостях встретятся с белградским «Партизаном».

В группе А также выступают немецкий «Васпо 98», испанская «Барселонета», итальянская «Брешиа» и венгерский ОСК.

Водное поло. Мужчины. Лига чемпионов

Группа А. 2-й тур

«Олимпиакос» (Греция) — «Динамо» (Москва, Россия) — 17:9 (7:1, 5:3, 3:2, 2:3).