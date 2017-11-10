Ксения Собчак призвала Мутко уйти в отставку

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, призвала вице-премьера РФ Виталия Мутко и других российских спортивных функционеров уйти в отставку в связи с обвинениями в адрес российских спортсменов в применении допинга.

«МОК хочет допустить наших олимпийцев на соревнованиях, только если они не будут петь наш гимн, нести наш флаг, принимать участие в открытии Олимпиады. Получается, что Виталий Мутко и прочие функционеры, мухлевавшие с мочой, спокойно, «фром зе боттом оф май харт», расположатся на VIP-трибунах, выпьют, закусят, пообнимаются со своими западными друзьями, а нашим спортсменам, приносящим медали, придётся стыдливо прятаться по номерам и стесняться, прятать глаза, когда будет звучать гимн.

Спортсмены — это и есть Россия. Они сотни раз проверялись на допинг и имеют право годиться своими победами.

Российские спортивные функционеры и политики, перестаньте прикрывать свои делишки разговорами о происках врагов. Отойдите от наших спортсменов, уйдите в отставку. Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг. Сделайте хоть что-то хорошее. Уйдите. Мы все против вас», — в частности, сказала Собчак.

Видео доступно в аккаунте Ксении Собчак на Youtube.