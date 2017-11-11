Прямая видеотрансляция матча квалификации Кубка ЕГФ «Лада» — «Безансон»

Тольяттинская «Лада» в первом матче третьего квалификационного раунда женского Кубка ЕГФ по гандболу на своей площадке примет французский «Безансон». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Левона Акопяна уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, а французские гандболистки располагаются на седьмой позиции в национальном чемпионате.

Ответная встреча пройдёт 18 ноября.

Посмотреть прямую трансляцию матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.