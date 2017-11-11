Россиянки разгромили сборные Украины и Румынии на Кубке Алроса по борьбе

В Москве стартовал «Кубок европейских наций — Кубок Алроса» по борьбе. В соревнованиях по женской борьбе сборная России в первом круге разгромила команду Украины со счётом 7-1, а затем не проиграла ни схватки в противостоянии с румынками.

12 ноября россиянки проведут встречу с командой Азербайджана, которая по баллам уступила Румынии и победила сборную Украины со счётом 5-3.

Женская борьба. Кубок европейских наций — Кубок Алроса. Москва, Россия



Первый круг

Украина — Россия — 1-7

До 48 кг. Илона Семкив — Дарья Лексина 14-1

До 53 кг. Богдана Ящук — Екатерина Полещук 1-6

До 55 кг. Ольга Занайская — Ирина Ологонова 0-10

До 58 кг. Татьяна Рыжко — Вероника Чумикова 0-10

До 60 кг. Ангелина Лысяк — Ульяна Тукуренова победа россиянки на туше

До 63 кг. Юлия Лисовская — Валерия Лазинская победа россиянки на туше

До 69 кг. Елизавета Сидакова — Ханум Велиева 1-4

До 75 кг. Ирина Пасичник — Алена Перепелкина победа россиянки на туше

Второй круг

Россия — Румыния 8-0

До 48 кг. Анжелика Ветошкина — Стефаниф Присепуту 10-0

До 53 кг. Екатерина Полещук — Эстера Добре 10-0

До 55 кг. Ирина Ологонова — Симона Прикоб победа россиянки на туше

До 58 кг. Вероника Чумикова — Кая Мадалина Иоана 10-0

До 60 кг. Ульяна Тукуренова — Катерина Жидачевская 8-2

До 63 кг. Валерия Лазинская — Филип Георгиана Нарциса победа россиянки на туше

До 69 кг. Ханум Велиева — Александра Николета Анхель 8-2

До 75 кг. Елена Перепелкина — Каталина Аксенте 4-0