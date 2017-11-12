Конькобежец Кулижников выиграл этап КМ в Херенвене на дистанции 1000 м

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на первом этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды) с рекордом мира на равнине и рекордом катка — 1.07,97. Прежний рекорд на равнине на этой дистанции также принадлежал Кулижникову и был установлен в январе 2016 года. Для Кулижникова эта победа стала первой в текущем розыгрыше Кубка мира.

Второе время показал голландец Кай Вербей, замкнул тройку норвежец Ховард Лорентцен.

Ещё один россиянин Денис Юсков, который накануне одержал победу на дистанции 1500 метров, занял 4-е место, Алексей Есин — 11-е.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,97.

2. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.08,12.

3. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.08,28.

4. Денис Юсков (Россия) – 1.08,55…

11. Алексей Есин (Россия) – 1.09,30.