Мужская и женская сборные РФ по шорт-треку вышли в полуфинал этапа КМ в Сеуле

В Сеуле (Южная Корея) продолжается четвёртый этап Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на 5000 м мужская сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Александра Шульгинова, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана и олимпийского чемпионата Семёна Елистратова вышла в полуфинал, заняв первое место в стартовом раунде соревнований.

Женская сборная России (Юлия Шишкина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина) в предварительном забеге в эстафете на 3000 м стала второй после японок и также пробилась в полуфинал.