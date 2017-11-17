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Мужская и женская сборные РФ по шорт-треку вышли в полуфинал этапа КМ в Сеуле

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В Сеуле (Южная Корея) продолжается четвёртый этап Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на 5000 м мужская сборная России в составе Дениса Айрапетяна, Александра Шульгинова, шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана и олимпийского чемпионата Семёна Елистратова вышла в полуфинал, заняв первое место в стартовом раунде соревнований.

Женская сборная России (Юлия Шишкина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Татьяна Бородулина) в предварительном забеге в эстафете на 3000 м стала второй после японок и также пробилась в полуфинал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктор Ан Семён Елистратов Софья Просвирнова Татьяна Бородулина
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