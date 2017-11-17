Мутко: у комиссии Шмида ко мне вопросов не было, я всё объяснил

Вице-премьеру РФ Виталий Мутко провел рабочую встречу с главой комиссии МОК Самуэлем Шмидом в Лозанне. Комиссия Шмида ведёт поиск доказательств существования институциональной системы использования допинга в российском спорте.

«Ко мне никаких вопросов не было, я все объяснил. Должна быть возможность перекрестного допроса, но Родченкова тут нет, и Макларена. Встреча со Шмидом прошла по взаимной инициативе. Мы признательны МОК за то, что организация пытается выслушать различные точки зрения.

Встреча прошла доброжелательно и, как я считаю, откровенно. Два с половиной года у нас не было возможности нигде высказаться, ни представить свои выводы, ни участвовать в экспертизах. По сути, мы только из прессы знали, в чём нас обвиняют. МОК дает возможность высказаться, это позитивно.

Мы смотрим позитивно на работу двух комиссий МОК, если будет проведено объективное расследование. Первые вынесенные комиссией Освальда решения — это решения заготовленные, и если они и дальше будет тиражироваться, это будет нарушением всех фундаментальных принципов и норм права. Сегодня спортсмена наказывают за то, что он предположительно участвовал в какой-то программе. В какой — это не доказано никем.

Победа в Сочи достигнута в результате большой работы. Я сегодня еще раз проинформировал наших коллег в Международном олимпийском комитете, что Россия миллиарды долларов инвестировала в подготовку Олимпийских игр, в развитие спорта в стране. И нам жульничать, создавать какие-то системы допинга нет никакой надобности. Мы это не делали и никогда делать не будем.

Вместе с тем мы очень объективно постарались рассмотреть все выводы комиссий Паунда, Маларена. И там, где мы установили, что были виновны спортсмены или специалисты, мы приняли все необходимые меры. Я сегодня о них проинформировал", — приводит слова Мутко ТАСС.