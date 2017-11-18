Морозов: в короткой программе мы находимся в гармонии с Рахманиновым

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов захватили лидерство в турнире спортивных пар на этапе Гран-при во Франции, получив от судей свои лучшие оценки в сезоне (77,84) за короткую программу, поставленную на музыку 2-го концерта для фортепьяно Сергея Рахманинова.

«Мы катались хорошо, но это был не лучший прокат. Мы допустили небольшую ошибку в последнем элементе, дорожке шагов, но в целом мы рады, что видим прогресс в нашем катании и двигаемся в правильном направлении в этом важном сезоне.

Музыка для короткой программы нам нравится — она сильная и впечатляющая. Нам приятно кататься под эту музыку. Мы находимся в гармонии с Рахманиновым», — приводит слова Морозова пресс-служба ISU.