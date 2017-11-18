Самарин: рад личному рекорду, но самое интересное будет завтра

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года среди юниоров российский фигурист Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе Гран-при во Франции, значительно улучшив свой личный рекорд, который теперь равен 91,51 балла.

«Я доволен своим выступлением, хотя понимаю, что мог бы откататься ещё лучше. Я рад, что установил новый личный рекорд. Сейчас я не чувствую каких-то особых эмоций, потому что соревнования ещё не закончились, и самое интересное будет завтра», — приводит слова Самарина пресс-служба ISU.

Произвольную программу фигуристы покажут 18 ноября.