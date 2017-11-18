До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Самарин: рад личному рекорду, но самое интересное будет завтра

Другие

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года среди юниоров российский фигурист Александр Самарин занимает третье место после короткой программы на пятом этапе Гран-при во Франции, значительно улучшив свой личный рекорд, который теперь равен 91,51 балла.

«Я доволен своим выступлением, хотя понимаю, что мог бы откататься ещё лучше. Я рад, что установил новый личный рекорд. Сейчас я не чувствую каких-то особых эмоций, потому что соревнования ещё не закончились, и самое интересное будет завтра», — приводит слова Самарина пресс-служба ISU.

Произвольную программу фигуристы покажут 18 ноября.

Самарин — третий после короткой программы на этапе Гран-при во Франции
Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент