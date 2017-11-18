Хинчегашвили: для меня честь бороться в Осетии. Какая тут атмосфера! Сказка!

Олимпийский чемпион Владимир Хинчегашвили из Грузии 19 ноября примет участие в международном турнире по вольной борьбе «Аланы-2017» во Владикавказе. А накануне он с интересом наблюдал за схватками в своём прежнем весе и делился планами на будущее.

«Пусть я уже давно не выступаю в наилегчайшем весе, всегда с интересом наблюдаю за схватками категории до 57 кг. В принципе, я так и ожидал, что до финала дойдут Заур Угуев и Азамат Тускаев. Ничего удивительного — и тот, и другой — уже давно зарекомендовали себя лидерами этого веса в России. По напору очень интересной получилась схватка Тускаева с Георгием Эдишерашвили (Азербайджан), где исход решили мелочи. Мы с Георгием, когда он ещё боролся за Грузию, постоянно встречались на чемпионате страны либо в финале, либо в полуфинале. Однажды, на турнире в Армении, я ему уступил, а в остальных случаях — неизменно побеждал. Но Эдишерашвили — один из лидеров наилегчайшего веса в мире на сегодня.

Я в лёгкий вес гонял всегда с 65-66 кг, и сейчас уже нет смысла продолжать себя мучать сгонкой. Всё-таки, я становлюсь старше, и каждая сгонка дается все тяжелее и тяжелее. Более того, думаю, что «Аланы» для меня — последний турнир в весе до 61 кг — планирую переходить в олимпийский вес, до 65 кг, тем более, теперь взвешиваться придется два дня. Насколько я знаю, это решение обдумывалось давно. Правила меняются для всех, поэтому, все будут в одинаковых условиях. Не вижу в этом проблем.

Бороться в России, в Осетии — хороший старт для меня. Впереди меня ждет чемпионат Грузии, и отбороться на таком сильном турнире — хороший этап подготовки. Для меня честь здесь бороться. Да и вообще, причин много. Какая тут атмосфера! Сказка!" — приводит слова Хинчегашвили пресс-служба ФСБР.