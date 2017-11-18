Борцы РФ победили во всех весовых категориях в 1-й день турнира «Аланы-2017»

18 ноября во Владикавказе при переполненных трибунах прошел первый день международного турнира по вольной борьбе «Аланы-2017». Во всех весовых категориях победили россияне Азамат Тускаев (до 57 кг), Ахмед Чакаев (до 65 кг), Алан Засеев (до 74 кг) и Владислав Байцаев (до 97 кг).

Вольная борьба. Международный турнир «Аланы-2017». Владикавказ

До 57 кг

1. Азамат Тускаев (Россия).

2. Заур Угуев (Россия).

3. Георгий Эдишерашвили (Азербайджан) и Артём Гебеков (Россия).

До 65 кг

1. Ахмед Чакаев (Россия).

2. Муршид Муталимов (Россия).

3. Гамлет Рамонов (Россия) и Сирожиддин Гасанов (Узбекистан).

До 74 кг

1. Алан Засеев (Россия).

2. Хетик Цаболов (Россия).

3. Тимур Бижоев и Ацамаз Санакоев (оба — Россия).

До 97 кг

1. Владислав Байцаев (Россия).

2. Шарип Шарипов (Азербайджан).

3. Александр Хуштын (Беларусь) и Юрий Белоновский (Россия).