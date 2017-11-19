Морозов: в произвольном прокате во Франции мы допустили одну с половинкой ошибки

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление дуэта в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции. Тарасова и Морозов одержали победу в Гренобле и вышли в финал Гран-при.

«Это был совсем не лучший наш прокат произвольной программы. Мы допустили одну с половинкой ошибки. При выполнении каскада мы потеряли концентрацию при заходе на второй прыжок – и пропустили его. В целом, я думаю, что эта программа может быть лучше. И мы знаем, над чем нам нужно работать, чтобы её усовершенствовать», — приводит слова Морозова пресс-служба ISU.