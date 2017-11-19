Невеста О'Салливана спряталась в морозильной камере во время теракта в Барселоне

Пятикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан рассказал, что его невеста Лайла Руасс находилась на улице Рамбла в Барселоне 17 августа 2017 года, когда террорист на фургоне въехал в толпу людей. Жертвами теракта стали 13 человек, а ещё более 100 получили ранения.

«Я пришёл в гостиничный номер после матча, и тут на мой мобильный раздался звонок. Это была Лайла, она паниковала. Она вместе с 10-летней дочерью пряталась в морозильной камере ресторана во время атаки в Барселоне. Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я просто хотел, чтобы они были в безопасности. Потом они выбрались и направились в свой отель. Мы продолжали разговаривать, пока они не оказались в номере. Я очень нервничал. Когда я смотрел по телевизору кадры из Барселоны, то в полной мере осознал весь ужас ситуации», — приводит слова О'Салливана Mirror.