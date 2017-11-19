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«Чеховские медведи» проиграли «Монпелье» в матче Лиги чемпионов

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Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли «Монпелье» в выездном матче восьмого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 23:34. Самым результативным в составе гостей стал Дмитрий Санталов, забивший 5 мячей.

14-кратный чемпион Франции «Монпелье» уверенно возглавляет группу D, выиграв все 8 проведённых матчей. На счету замыкающего таблицу российского клуба лишь 3 очка.

В 9-м туре 25 ноября «Медведи» будут принимать «Спортинг».

Гандбол. Лига чемпионов. Группа D. 8-й тур. Монпелье, Франция

«Монпелье» (Франция) – «Чеховские медведи» (Россия) — 34:23 (15:11).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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