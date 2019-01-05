Брызгалова: спортсмен года — Шипулин, спортсменка года — Загитова

Российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова в блиц-интервью подвела итоги 2018 года, выделив лучших спортсменов, тренера и комментатора страны.

«Спортсмен года — Антон Шипулин. Спортсменка года — Алина Загитова. Тренер года — Этери Тутберидзе. Лучший комментатор — Дмитрий Губерниев.

Лучший болельщик — это тот, кто рядом и в горе, и в радости. Худший болельщик — тот, кто поддерживает, только когда всё хорошо", — приводит слова Брызгаловой «RT на русском».

Брызгалова — заслуженный мастер спорта России, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд. Муж спортсменки, кёрлингист Александр Крушельницкий, провалил тест на допинг на зимней Олимпиаде — 2018 в Пхёнчхане, поскольку в его пробе был найден мельдоний.