Саночник Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Германии

Российский саночник Роман Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Кёнигзее (Германия).

Победу одержал австрийский спортсмен Райнхард Эггер, который прошёл трассу за 50,084 секунды. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (отставание — +0,020), третьим стал Себастьян Блей (+0,108) из Германии. Отставание Репилова от Эггера составило 0,193 секунды.

Победитель был определён по итогам первой попытки. Такое решение организаторы приняли из-за сильного снега, который помешал продолжить соревнования. Пятый этап Кубка мира в Кёнигзее завершится 6 января.

Напомним, в середине декабря Репилов выиграл этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Для российского спортсмена эта победа стала шестой в карьере.