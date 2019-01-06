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Саночник Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Германии

Саночник Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Германии
Другие / Прочие виды спорта

Российский саночник Роман Репилов занял пятое место на этапе Кубка мира в Кёнигзее (Германия).

Победу одержал австрийский спортсмен Райнхард Эггер, который прошёл трассу за 50,084 секунды. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (отставание — +0,020), третьим стал Себастьян Блей (+0,108) из Германии. Отставание Репилова от Эггера составило 0,193 секунды.

Победитель был определён по итогам первой попытки. Такое решение организаторы приняли из-за сильного снега, который помешал продолжить соревнования. Пятый этап Кубка мира в Кёнигзее завершится 6 января.

Напомним, в середине декабря Репилов выиграл этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Для российского спортсмена эта победа стала шестой в карьере.

Репилов выиграл этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде
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