Боброва: у Ковтуна, несмотря на падение, получился очень удачный прокат

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, поделилась впечатлениями от проходящего в Минске чемпионата Европы.



«Только в четверг утром прилетела в Минск из тёплой страны, поэтому непривычно холодно. Успела посмотреть выступление Максима Ковтуна. Атмосфера на трибунах очень радует, она не давит на спортсменов. Когда мы с партнёром пропускали год, а затем выходили на крупные старты, у нас тоже было волнение. Нервничали, но нас это мотивировало собираться. У Макса очень удачный прокат был, несмотря на падение», — приводит слова Бобровой News.ru.



За прокат в короткой программе Ковтун получил 87,70 балла. Борьбу за медали также ведут ещё два россиянина — Александр Самарин и Михаил Коляда.

Ковтун: я нацелен бороться до конца, просто так ничего отдавать не буду