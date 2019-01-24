Тарасова и Морозов стали вторыми в соревнованиях спортивных пар на ЧЕ в Минске

Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов заняла второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Минске. По итогам короткой и произвольной программ фигуристы в сумме получили 218,82 балла.
Золотые медали достались французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре (225,66). Призовую тройку замкнули представители России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (205,28). Дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин показал пятый результат (185,92).
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Спортивные пары.
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 225,66.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 218,82.
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 205,28.
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 205,14.
5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 185,92.