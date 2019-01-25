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Страсть на льду от Степановой и Букина — в лучших фото ритм-танца на ЧЕ

Александра Степанова и Иван Букин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Страсть на льду от Степановой и Букина — в лучших фото ритм-танца на ЧЕ
Другие / Фигурное катание

Сегодня, 25 января, в Минске на стадионе «Минск-Арена» на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар лидерство после ритм-танца захватили серебряные призёры Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд в короткой программе — 84,79 балла. Предыдущее рекордное достижение также принадлежало им — 84,13.

Второе место занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Произвольные программы пары представят завтра, 26 января.

Лучшие кадры с короткого танца — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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