Страсть на льду от Степановой и Букина — в лучших фото ритм-танца на ЧЕ

Сегодня, 25 января, в Минске на стадионе «Минск-Арена» на чемпионате Европы по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар лидерство после ритм-танца захватили серебряные призёры Олимпийских игр, трёхкратные чемпионы мира, четырёхкратные чемпионы Европы французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Они установили новый мировой рекорд в короткой программе — 84,79 балла. Предыдущее рекордное достижение также принадлежало им — 84,13.



Второе место занимают россияне Александра Степанова и Иван Букин. Третьими идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Произвольные программы пары представят завтра, 26 января.

Лучшие кадры с короткого танца — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.