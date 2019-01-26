Ковтун отказался давать интервью после неудачного выступления на ЧЕ в Минске

Российский фигурист Максим Ковтун не захотел общаться с журналистами после проката произвольной программы на чемпионате Европы в Минске. 23-летний уроженец Екатеринбурга получил от судей 128,48 балла. Напомним, по итогам короткой программы Ковтун был пятым.

«Простите, пожалуйста, я не готов сейчас говорить. Если можно, давайте в следующий раз», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

В мужском одиночном катании борьбу за медали ведут Михаил Коляда и Александр Самарин.