Базин: Пападакис и Сизерона можно обыгрывать. Надеюсь, и у нас получится

Российский фигурист Егор Базин, выступающий в танцевальном дуэте с Софьей Евдокимовой, подвёл итоги дебютного для пары чемпионата Европы в Минске.

«Здесь очень круто выступать уже сразу после выезда перед зрителями. Это не описать, в первый раз такое чувство испытал.

Нам надо провести огромную работу после сезона, много чего нужно улучшать: шире кататься, поднимать выше ноги, совершенствовать своё катание до уровня топ-пар, а то иногда «выстреливает» у нас, не получается идеального скольжения.

Мы выступали с Пападакис и Сизероном один раз на этапе юниорского Гран-при. Мы были пятые, а они первые. Французы мягко и широко катаются, в этом их секрет. У них всё работает в унисон, есть идеальное катание. Но их можно обыгрывать, пусть не нам и не в этом году, но, надеюсь, и у нас получится», — приводит слова Базина RT.

Французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон выиграл чемпионат Европы. Евдокимова и Базин стали девятыми.