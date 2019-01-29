Россия в третий раз примет этап чемпионата мира по авиагонкам

В 2019 году очередной сезон чемпионата мира Red Bull Air Race начнётся в столице ОАЭ Абу-Даби, где 14 лучших в мире пилотов поднимутся в небо 8-9 февраля. Затем авиаторов ждёт весенний этап в Европе, о месте проведения которого будет сообщено в ближайшем будущем.



Следующая гонка на скорости до 370 км/ч пройдёт в Казани — российский город примет этап чемпионата мира уже в третий раз.

Потом 25-метровые воздушные ворота будут установлены на реке Дунай, в самом центре Будапешта. Этап в венгерской столице состоится в середине лета.

В сентябре пилоты переберутся в Японию, где покажут свои невероятные навыки в городе Тиба. Шестой этап сезона также пройдёт в Азии, но точные даты и место его проведения пока неизвестны.

Предпоследний этап сезона снова пройдёт на автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей». Пилоты постараются укрепить свои позиции в турнирной таблице перед решающей схваткой года. Заключительная гонка сезона впервые пройдёт в Саудовской Аравии.

RED BULL AIR RACE 2019

8-9 февраля. Абу-Даби, ОАЭ

(Даты уточняются). Европа

15-16 июня. Казань, Россия

13-14 июля. Будапешт, Венгрия

7-8 сентября. Тиба, Япония

(Даты уточняются). Азия

19-20 октября. Индианаполис, США

8-9 ноября. Саудовская Аравия.