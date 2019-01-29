Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат мира

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Инцеле (Германия), сообщает РИА «Новости». Турнир пройдёт 7—10 февраля.

Состав сборной России

Женщины: Ольга Фаткулина (500, 1000 м), Дарья Качанова (500, 1000 м), Ангелина Голикова (500 м), Екатерина Шихова (1000, 1500 м), Евгения Лаленкова (1500, 3000 м), Елизавета Казелина (1500 м, масс-старт), Наталья Воронина (3000, 5000 м), Елена Сохрякова (3000, 5000 м).

Мужчины: Руслан Мурашов (500 м), Павел Кулижников (500, 1000 м), Виктор Муштаков (500, 1000 м), Руслан Захаров (масс-старт), Денис Юсков (1000, 1500 м), Сергей Грязцов (1500 м), Сергей Трофимов (1500, 5000 м), Александр Румянцев (5000, 10000 м), Данила Семериков (5000, 10000 м, масс-старт).