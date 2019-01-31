Участница марафона спасла щенка и до финиша бежала с ним на руках

Бегунья Хемджира Клонгсанун, принимавшая участие в марафоне на западе Таиланда, спасла щенка во время соревнований. Пробежав около семи миль, она увидела, как другие участники оббегают щенка. Спортсменка остановилась и взяла животное на руки, предположив, что щенок потерялся.

Клонгсанун до финиша пробежала с милым созданием на руках. По окончании соревнований щенок заснул на номере, который был выдан Хемджире на старте марафона, и рядом с её медалью.

«Мне показалось, что щенок заблудился. Рядом не было домов, других собак и людей. Поэтому я взяла его с собой. Пробежать почти 20 миль с собакой на руках — нелёгкое испытание. Это в два раза утомительнее, чем обычный марафон, но я пошла на это, потому щенок очень милый.

Мне потребовалось время, чтобы отнести его на обследования и сделать все необходимые прививки. Но я очень рада, что спасла его», — цитирует Клонгсанун Runners World.

Фото доступно в «твиттере» Мухаммада Лилы.