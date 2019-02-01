12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес решения по делам 12 российских легкоатлетов, обвинявшихся в нарушении антидопинговых правил. Дела были начаты по итогам расследования, начатого докладом Ричарда Макларена, действовавшего от имени Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), о допинге в российском спорте.

Изучив доклад, антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) обвинил ряд российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве.

В CAS каждое дело было рассмотрено отдельно. Все 12 спортсменов были признаны виновными и подвергнуты санкциям. Это легкоатлеты Татьяна Фирова, Светлана Школина, Иван Ухов, Люкман Адамс, Анна Булгакова, Гульфия Агафонова, Татьяна Лысенко, Иван Юшков, Мария Беспалова, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова.

Школина, Ухов, Галицкая и Кондакова дисквалифицированы на четыре года с 1 февраля 2019 года, Люкман — на четыре года с 31 января 2019 года. Агафонова и Лысенко — на 8 лет, так как нарушения повторные.

Решения могут быть обжалованы в Апелляционном арбитражном отделе CAS в течение 21 дня.