Конькобежка Голикова стала третьей на дистанции 500 м на этапе КМ в Норвегии

Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла третье место на пятом этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия).

Победителем соревнований с результатом 37,25 стала японка Нао Кодайра, которая установила рекорд катка. Второе место заняла представительница Австрии Ванесса Херцог (37,37). Голикова пробежала дистанцию за 37,91 секунды.

В десятку лучших вошли ещё две россиянки: Ольга Фаткулина показала пятый результат (37,95), Дарья Качанова — шестая (38,16).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Хамар, Норвегия

Женщины. 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) — 37,25 (рекорд катка).

2. Ванесса Херцог (Австрия) — +0,12.

3. Ангелина Голикова (Россия) — +0,66...

5. Ольга Фаткулина (Россия) — +0,70.

6. Дарья Качанова (Россия) — +0,91.