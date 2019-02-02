Кулижников и Качанова — четвёртые на дистанции 1000 м на этапе КМ в Норвегии

Российский конькобежец Павел Кулижников занял четвёртое место на дистанции 1000 м на пятом этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия).

Голландские конькобежцы составили тройку призёров в этом виде программы: Кай Вербей победил с результатом 1 минута 8,47 секунды, на 0,06 секунды от него отстал Томас Крол, третьим стал олимпийский чемпион 2018 года на этой дистанции Кьелд Нёйс (+0,24). Кулижников уступил победителю 0,40 секунды.

В соревнованиях на той же дистанции среди женщин победу с рекордом катка (1.14,79) одержала действующая рекордсменка мира американка Бриттани Боу. Второй стала японская конькобежка Нао Кодайра (+0,46), третьей — голландка Лотта ван Бек (+0,63). Лучшей среди россиянок стала Дарья Качанова, остановившаяся в шаге от пьедестала (+0,94).

Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Хамар, Норвегия

Мужчины. 1000 м

1. Кай Вербей (Нидерланды) — 1.08,47.

2. Томас Крол (Нидерланды) — +0,06.

3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — +0,24.

4. Павел Кулижников (Россия) — +0,40...

7. Денис Юсков (Россия) — +0,79...

11. Виктор Муштаков (Россия) — +1,57...

15. Виктор Лобас (Россия) — +1,84.

Женщины. 1000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.14,791 (рекорд катка).

2. Нао Кодайра (Япония) — +0,46.

3. Лотта ван Бек (Нидерланды) — +0,63.

4. Дарья Качанова (Россия) — +0,94...

7. Екатерина Шихова (Россия) — +1,49...

9. Ольга Фаткулина (Россия) — +1,73.