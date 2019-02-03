Меньков: демотивирует тот факт, что меня нет на зарубежных соревнованиях

Чемпион мира 2013 года, бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2012 года, чемпион Европы в помещении 2013 года Александр Меньков признался, что ему не хватает конкуренции на международных стартах.

«Русская зима» прошла отлично, как всегда, на высочайшем уровне. Спасибо организаторам, спасибо зрителям за поддержку. Результатом доволен, но в техническом плане немного пошатнулся. Но всё поправимо, и к чемпионату России буду совсем в другой форме. Ожидал от себя большего сегодня, но доволен результатом.

Расстраивает ли, что тут нет иностранных спортсменов? Меня демотивирует тот факт, что меня нет на зарубежных соревнованиях. Мне без разницы, приезжают ли они сюда, я хочу туда, прыгать с ними. Конкуренция, где меня ожидают грандиозные результаты, в той борьбе. Как бы себя ни мотивировал, настроение немного не то. Есть в голове мысль, что хочется бороться с другими людьми», — сказал Меньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

На всероссийском турнире «Русская зима», который проходит сегодня в Москве, Меньков одержал победу в прыжках в длину с результатом 8,30 м. Занявший второе место Денис Богданов прыгнул только на 7,85.