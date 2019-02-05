Касьянов, Пушкарёв и Хузин подали апелляцию на решение о своей дисквалификации

Российские бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв и Ильвир Хузин приняли решение оспорить свою двухлетнюю дисквалификацию, которая была утверждена 16 января Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Спортсмены подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).



«Мы намерены продолжать искать правду, поэтому подали апелляции в CAS. Мы не ощущаем никакой поддержки, поэтому все судебные расходы берем на себя», — цитирует Касьянова ТАСС.



Напомним, первоначальным решением дисциплинарной комиссии МОК стала пожизненная дисквалификация спортсменов. Позже оно было заменено на двухлетнее отстранение, которое включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.



Ранее аналогичную апелляцию подал бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков.