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Зубков подал апелляцию в CAS на решение о своей двухлетней дисквалификации

Зубков подал апелляцию в CAS на решение о своей двухлетней дисквалификации
Другие / Прочие виды спорта

Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков принял решение оспорить его двухлетнюю дисквалификацию, которая была утверждена 16 января Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Функционер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Мой адвокат подал сегодня апелляцию в CAS на решение IBSF. Я не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за своё честное имя. Верю, что справедливость должна восторжествовать. Дату слушаний по моей апелляции определит суд», — цитирует Зубкова ТАСС.

Напомним, что отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем. По этой причине 22 января Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации.

Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты на Олимпиаде в Сочи, где Александр завоевал две золотые медали.

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