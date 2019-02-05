Зубков подал апелляцию в CAS на решение о своей двухлетней дисквалификации

Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков принял решение оспорить его двухлетнюю дисквалификацию, которая была утверждена 16 января Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Функционер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).



«Мой адвокат подал сегодня апелляцию в CAS на решение IBSF. Я не согласен со своей дисквалификацией и намерен продолжать бороться за своё честное имя. Верю, что справедливость должна восторжествовать. Дату слушаний по моей апелляции определит суд», — цитирует Зубкова ТАСС.



Напомним, что отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем. По этой причине 22 января Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации.



Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты на Олимпиаде в Сочи, где Александр завоевал две золотые медали.

Федерация бобслея России 20 марта изберёт нового президента вместо Зубкова