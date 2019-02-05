Путин поздравил сноубордиста Логинова с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российского сноубордиста Дмитрия Логинова с победой в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на чемпионате мира по сноуборду в Парк-Сити (США).

В финальном заезде 19-летний спортсмен обошёл словенца Тима Мастнака, упавшего на старте.

«Вы серьёзно готовились к этим важным, представительным соревнованиям, настойчиво шли к намеченной цели. В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, ваш успех стал возможен благодаря поддержке ваших тренеров и всех российских болельщиков», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.