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Путин поздравил сноубордиста Логинова с победой на чемпионате мира

Путин поздравил сноубордиста Логинова с победой на чемпионате мира
Другие / Прочие виды спорта

Президент России Владимир Путин поздравил российского сноубордиста Дмитрия Логинова с победой в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому на чемпионате мира по сноуборду в Парк-Сити (США).

В финальном заезде 19-летний спортсмен обошёл словенца Тима Мастнака, упавшего на старте.

«Вы серьёзно готовились к этим важным, представительным соревнованиям, настойчиво шли к намеченной цели. В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, ваш успех стал возможен благодаря поддержке ваших тренеров и всех российских болельщиков», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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