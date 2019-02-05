Д. Логинов: я самый молодой чемпион мира в истории, это невероятно

Российский сноубордист Дмитрий Логинов прокомментировал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США). В финальном заезде 19-летний спортсмен обошёл словенца Тима Мастнака, упавшего на старте.

«Я не могу в это поверить. Мне всего 19. Я самый молодой чемпион мира за всё время, это просто невероятно. Я много раз участвовал в соревнованиях в таких условиях, так что был хорошо готов сегодня. Я знал, что нужно успешно выступить в квалификации, и мне это удалось. А теперь я — чемпион мира», — приводит слова Логинова официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.



Бронзовым призёром чемпионата мира стал представитель Германии Штефан Баумайстер. Соревнования в Парк-Сити завершатся 10 февраля.