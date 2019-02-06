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Д. Логинов выиграл второе золото на чемпионате мира по сноуборду

Д. Логинов выиграл второе золото на чемпионате мира по сноуборду
Другие / Прочие виды спорта

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США).

В финале 19-летний Логинов опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.

Сноуборд. Чемпионат мира. Парк-Сити, США

Параллельный слалом. Мужчины

1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Рональд Фишналлер (Италия)
3. Штефан Баумайстер (Германия)
4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

Логинов стал двукратным чемпионом мира – накануне он также победил в параллельном гигантском слаломе.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.

Д. Логинов – чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
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