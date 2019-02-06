Д. Логинов выиграл второе золото на чемпионате мира по сноуборду

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США).



В финале 19-летний Логинов опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.



Сноуборд. Чемпионат мира. Парк-Сити, США



Параллельный слалом. Мужчины



1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Рональд Фишналлер (Италия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)



Логинов стал двукратным чемпионом мира – накануне он также победил в параллельном гигантском слаломе.



Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.

Д. Логинов – чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе