Д. Логинов выиграл второе золото на чемпионате мира по сноуборду

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США).
В финале 19-летний Логинов опередил итальянца Роланда Фишналлера. В заезде за третье место россиянин Дмитрий Сарсембаев уступил немцу Стефану Баумайстеру. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и Андрей Соболев не смогли преодолеть квалификацию.
Сноуборд. Чемпионат мира. Парк-Сити, США
Параллельный слалом. Мужчины
1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Рональд Фишналлер (Италия)
3. Штефан Баумайстер (Германия)
4. Дмитрий Сарсембаев (Россия)
Логинов стал двукратным чемпионом мира – накануне он также победил в параллельном гигантском слаломе.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду завершится 10 февраля.
Д. Логинов – чемпион мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе