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Американский сноубордист: я впервые сражался с Логиновым, это было здорово!

Американский сноубордист: я впервые сражался с Логиновым, это было здорово!
Другие / Прочие виды спорта

Американский сноубордист Роберт Бёрнс, проигравший россиянину Дмитрию Логинову на старте финального раунда соревнований в параллельном слаломе на чемпионате мира в Парк-Сити (США), прокомментировал их противостояние. 19-летний россиянин в итоге выиграл золото, ставшее для него вторым на нынешнем чемпионате мира.

«Я впервые противостоял Логинову лицом к лицу, это было так здорово! Для меня было честью попасть на эти соревнования вместе с лучшими сноубордистами мира. Это был сумасшедший год. Я так усердно тренировался. Я горжусь тем, что представлял США на чемпионате мира», — приводит слова Бёрнса официальный сайт соревнований.

Накануне Логинов выиграл золотую медаль в параллельном гигантском слаломе.

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